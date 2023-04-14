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ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

США Материалы 14 апреля 2023 00:10 (UTC +04:00)
ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

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Сотрудники ФБР задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.

По информации источников Associated Press, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, и он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.

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