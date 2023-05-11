YouTube тестирует возможности борьбы с блокировщиками рекламы

Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, начал тестировать функцию обхода действия программ - блокировщиков интернет-рекламы. Об этом говорится в сообщении, которое в среду начали получать пользователи видеосервиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Блокировщики рекламы запрещены на YouTube", - указано в сообщении, которое появляется при попытке посмотреть видео со включенным блокировщиком. Сервис предлагает пользователям либо бесплатно посмотреть рекламный ролик с отключенным блокировщиком, либо оформить платную подписку YouTube Premium. В настоящее время данная функция используется в тестовом режиме и не распространяется на всех пользователей хостинга.

Google в 2016 году запретила размещение приложений - блокировщиков рекламы в онлайн-магазине Play Store, а также внесла ряд изменений, нацеленных на борьбу с блокировщиками, в браузер Google Chrome. Год назад корпорация добилась блокировки приложения YouTube Vanced, которое блокировало встроенную рекламу на YouTube без необходимости приобретения платной подписки.