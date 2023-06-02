Сенат Конгресса США проголосует по законопроекту о госдолге

БАКУ /Trend/ - Сенат Конгресса США полного состава проголосует в ближайшие часы по законопроекту о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране.

Как передает Trend, об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, отметив, что голосование будет проводиться по 11 поправкам. После завершения голосования по поправкам будет рассмотрено окончательное одобрение законопроекта, что поможет избежать дефолта в США.

Согласно сообщению газеты Politico, Шумер и республиканцы в Сенате преодолели разногласия относительно некоторых положений законопроекта. В предыдущую среду Палата представителей Конгресса США уже одобрила эту инициативу.

Недавно Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли соглашения о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласно согласованному законопроекту, в 2024 финансовом году предусмотрено выделение $886 млрд на оборону, $121 млрд на медицинское обслуживание ветеранов и $637 млрд на другие необоронные программы.