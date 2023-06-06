Байден пока не решил, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержат США

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, какую кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО поддержит Америка, заявил представитель Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, на пресс-конференции, передает Trend.

Он отметил, что на данный момент у него нет информации относительно следующего генсека НАТО и что президент пока не принял решение относительно поддержки конкретной кандидатуры со стороны Соединенных Штатов.

Мандат текущего генерального секретаря Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Возможно, его полномочия будут продлены, как это уже происходило ранее. В традиционном порядке генсеком НАТО становится политик из европейской страны, но его кандидатура должна быть неформально одобрена Белым домом.