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Байден пока не решил, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержат США

США Материалы 6 июня 2023 06:53 (UTC +04:00)
Байден пока не решил, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержат США

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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, какую кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО поддержит Америка, заявил представитель Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, на пресс-конференции, передает Trend.

Он отметил, что на данный момент у него нет информации относительно следующего генсека НАТО и что президент пока не принял решение относительно поддержки конкретной кандидатуры со стороны Соединенных Штатов.

Мандат текущего генерального секретаря Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Возможно, его полномочия будут продлены, как это уже происходило ранее. В традиционном порядке генсеком НАТО становится политик из европейской страны, но его кандидатура должна быть неформально одобрена Белым домом.

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