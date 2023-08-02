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Грузовой космический корабль NASA направляется к МКС

США Материалы 2 августа 2023 06:32 (UTC +04:00)
Грузовой космический корабль NASA направляется к МКС

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Американский грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, стартовавший к Международной космической станции (МКС), успешно вышел на орбиту.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба NASA.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares во вторник в 20:31 по времени Восточного побережья США с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 августа.

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