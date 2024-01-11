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В США призвали Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

США Материалы 11 января 2024 22:05 (UTC +04:00)
В США призвали Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В США призвали Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas и его экипаж незамедлительно.

Как передает Trend, об этом на брифинге сказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Пател подчеркнул, что захват судна является незаконным. Он отметил, что подобные действия Ирана направлены на подрыв международной торговли.

Напомним, что ранее Военно-морские силы Ирана сообщили о захвате американского нефтяного танкера в Оманском заливе. "ВМС Исламской Республики Иран по решению суда захватили американский нефтяной танкер в водах Оманского залива", - отметили в ведомстве.

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