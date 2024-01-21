На Луне впервые испытали систему лазерных маяков-отражателей

БАКУ /Trend/ - На Луне впервые успешно испытали отражающий маяк-ретрорефлектор Lunar Retroreflector Array (LRA), сеть которых в будущем планируют использовать для навигации космических аппаратов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA, передает Trend.

В эксперименте приняли участие лунный зонд NASA LRO и индийский посадочный модуль «Викрам», находящийся в районе южного полюса Луны близ кратера Манцини. «Викрам» оснащен ретрорефлектором, представляющим собой небольшую полусферу с восемью отражающими элементами.

LRO послал «Викраму» лазерный луч своего высотометра и принял отраженный оптический сигнал, доказав, что метод работает.

Отправка лазерных импульсов к объекту и измерение времени, которое требуется свету, чтобы прийти в норму, является широко используемым способом отслеживания местоположения спутников на околоземной орбите с земли. Но использование обратного метода — для отправки лазерных импульсов с движущегося космического корабля на неподвижный для определения его точного местоположения — имеет множество применений на Луне, отметили ученые.

Авторы ретрорефлекторов NASA продолжат использовать лазерный высотомер LRO, чтобы уточнить положение посадочных модулей и других целей на поверхности Луны.

Ранее в NASA рассказали об идее покрыть Луну лазерными маяками для точной навигации при посадке космических кораблей.