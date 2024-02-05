Безос выставит на продажу 50 млн акций Amazon

БАКУ /Trend/ - Американский предприниматель Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 млн акций основанной им компании Amazon, другие руководители реализуют примерно 440 тыс. ее ценных бумаг.

Как сообщает Trend , об этом свидетельствует опубликованная на сайте корпорации годовая отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Из документа следует, что план был согласован в ноябре 2023 года. Он предусматривает продажу Безосом «при определенных условиях до 50 млн обычных акций Amazon в течение периода времени, который завершится 31 января 2025 года». Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущем курсе ценных бумаг.

Согласно отчетности, продажу акций Amazon планируют в ближайшие годы и месяцы также не менее семи представителей руководства корпорации и различных ее подразделений. Они намерены реализовать суммарно около 440 тыс. ценных бумаг. По оценкам профильных СМИ, Безосу на данный момент принадлежит около 988 млн акций корпорации.