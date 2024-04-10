Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США Материалы 10 апреля 2024 05:36 (UTC +04:00)
США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение, созданное российской компанией «Лаборатория Касперского», сообщают американские СМИ.

Согласно информации, решение находится на стадии дорабоки и может быть принято уже в этом месяце.

Согласно решению, «Лаборатории Касперского» может быть запрещено предоставлять определенные продукты и услуги на территории США.

Источники сообщили каналу, что одной из целей запрета будет «снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости