США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

БАКУ /Trend/ - Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение, созданное российской компанией «Лаборатория Касперского», сообщают американские СМИ.

Согласно информации, решение находится на стадии дорабоки и может быть принято уже в этом месяце.

Согласно решению, «Лаборатории Касперского» может быть запрещено предоставлять определенные продукты и услуги на территории США.

Источники сообщили каналу, что одной из целей запрета будет «снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США».