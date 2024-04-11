Запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,8 млн баррелей

БАКУ /Trend/ - За неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,8 млн баррелей и к 5 апреля достигли отметки в 457,3 млн баррелей, сообщает Минэнерго страны, передает Trend.

Ведомство отметило, что текущий объем запасов находится примерно на 2% ниже среднего уровня за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По последним данным цена июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,3%, до $89,32 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае уменьшилась на 0,23%, до $85,07 за баррель.