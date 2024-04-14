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В США заявили, что атака Ирана на Израиль "продлится в течение нескольких часов"

США Материалы 14 апреля 2024 01:47 (UTC +04:00)
В США заявили, что атака Ирана на Израиль "продлится в течение нескольких часов"

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Атака иранского беспилотника на Израиль, вероятно, продлится в течение нескольких часов, заявила официальный представитель Службы национальной безопасности США Эдриен Уотсон, передает Trend.

"Иран начал воздушную атаку на Израиль. Команда национальной безопасности президента Байдена регулярно получает обновленную информацию о ситуации и встретится с ними сегодня днем в Белом доме. Его команда находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками. Эта атака, вероятно, продлится в течение нескольких часов", - говорится в заявлении.

Она добавила, что Байден ясно дал понять о поддержке США безопасности Израиля.

«США будут рядом с народом Израиля и поддерживать его защиту от угроз со стороны Ирана», — заявил Белый дом.

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