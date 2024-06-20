Советник президента США обсудит ситуацию в Газе с израильскими коллегами

БАКУ /Trend/ - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится в Вашингтоне со своим израильским коллегой Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, вполне вероятно, что встреча будет посвящена продолжающейся войне между Израилем и ХАМАС, напряженности в отношениях с "Хезболлой".

Ожидается также, что будут обсуждены опасения США по поводу потенциального краха Палестинской администрации на Западном берегу из-за того, что Израиль продолжает удерживать сотни миллионов долларов налоговых поступлений.