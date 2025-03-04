Трамп заявил, что сделка по украинским природным ресурсам все еще возможна

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки между Вашингтоном и Киевом по украинским полезным ископаемым остаётся возможным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает Trend.

"Нет, я так не думаю", — ответил Трамп на вопрос о том, считает ли он "сделка мертва". "Думаю, это отличное соглашение для нас <...>", — добавил он.

Трамп отметил, что планирует затронуть эту тему в своём выступлении на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса 4 марта.