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Трамп заявил, что сделка по украинским природным ресурсам все еще возможна

США Материалы 4 марта 2025 00:58 (UTC +04:00)
Трамп заявил, что сделка по украинским природным ресурсам все еще возможна
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки между Вашингтоном и Киевом по украинским полезным ископаемым остаётся возможным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает Trend.

"Нет, я так не думаю", — ответил Трамп на вопрос о том, считает ли он "сделка мертва". "Думаю, это отличное соглашение для нас <...>", — добавил он.

Трамп отметил, что планирует затронуть эту тему в своём выступлении на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса 4 марта.

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