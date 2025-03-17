В Госдепе США прокомментировали ситуацию с ликвидацией семи агентств

БАКУ/Trend/ - Ситуация с ликвидацией семи агентств в США остается динамичной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала сегодня в ходе брифинга официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Могу сказать, что с учетом всех аспектов происходящих изменений ситуация остается динамичной. Я, как и вы, с интересом наблюдаю за ее развитием. Я понимаю, что здесь присутствуют журналисты, и некоторые из них уже оказались затронуты. Но суть в том, что это серьезный вопрос. Речь идет о деятельности правительства и использовании средств налогоплательщиков, а значит, здесь применяются те же стандарты.

Разумеется, все произошло совсем недавно. Я с интересом жду, как будет развиваться ситуация. Но пока что все еще ново, ситуация остается динамичной. Мы предоставим вам больше информации по мере ее поступления", - сказала она.

Отметим, что ранее Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи дополнительных федеральных агентств, включая то, которое контролирует «Голос Америки» и другие финансируемые государством СМИ по всему миру.

Указ, в частности, распространяется на независимое Агентство США по глобальным медиа, финансирующее такие СМИ, как "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

Кроме того, в указе упоминаются Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), являющийся главным источником федерального финансирования музеев и библиотек в США.

Трамп поручил руководителям этих агентств — в основном малоизвестных структур, занимающихся вопросами посредничества в сфере труда и предотвращения бездомности — исключить все функции, не предусмотренные законодательством. Кроме того, согласно указу, их деятельность и численность персонала, выполняющего установленные законом функции, должны быть сведены к минимально необходимому уровню.