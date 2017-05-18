Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неустойчив - ЕС

18 мая 2017 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Статус-кво в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте неустойчив, говорится в опубликованном в четверг докладе ЕС "Об осуществлении обзора политики европейского соседства".

«ЕС продолжает поддерживать мирное решение нагорно-карабахского конфликта, где статус-кво неустойчив. Конфликт не имеет военного решения и требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с международным правом», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В докладе также напоминается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта в 2016 году была серьезная эскалация.

«ЕС продолжает призывать обе стороны уважать режим прекращения огня, смягчить риторику и участвовать в предметных переговорах по установлению мира под эгидой Минской группы ОБСЕ», - говорится в докладе.

Авторы доклада отмечают, что частые визиты специального представителя Европейского союза в регион поддерживают усилия сопредседателей Минской группы и продолжающуюся деятельность по построению мира и являются демонстрацией заинтересованности ЕС в мирном урегулировании этого затяжного конфликта.

В докладе также говорится, что ЕС поддерживает продолжающиеся диалоги по конфликтам, затрагивающим другие страны "Восточного партнерства" - Украину, Грузию и Молдову, с целью достижения мирных и устойчивых решений.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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