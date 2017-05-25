Азербайджан призвал МГ ОБСЕ, не допустить полеты армянских самолетов над оккупированными территориями (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ответственных за решение нагорно-карабахского конфликта, предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении. Об этом сказал Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев, комментируя попытку армянской стороны организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях под видом туристических.

«Планы Армении организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях вооруженными силами этой страны под видом туристических – очередная провокация Армении. Подобные провокационные действия Армении наносят серьезный урон переговорному процессу и преднамеренно служат эскалации конфликта», - сказал Гаджиев.

По словам официального представителя МИД, воздушное пространство оккупированных территорий – суверенная территория Азербайджана.

«Ходжалинский аэропорт закреплен как имущество Азербайджана специальным кодом Международной организации гражданской авиации. Азербайджан запретил полеты в воздушном пространстве над оккупированными территориями, так как, обеспечение безопасности полетов в этой части воздушного пространства Азербайджана невозможно. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организацией гражданской авиации и Евпропейской конференцией гражданской авиации», - сказал официальный представитель МИД.

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