БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности.

В весовой категории до 66 килограммов золотую медаль завоевал азербайджанский борец Кямран Мамедов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.