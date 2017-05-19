Решение о ликвидации ВАК является заказом сил, которые обеспокоенны улучшением отношений между Азербайджаном и Россией - депутат

БАКУ /Trend/ - Ликвидация Верховным судом России регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) вызывает беспокойство. Об этом Trend сказал депутат милли меджлиса Таир Миркишили.



Депутат отметил, что это решение является заказом сил, которые обеспокоенные улучшением отношений между Азербайджаном и Россией.

"Цель этой структуры заключалась в оказании поддержки улучшению отношений Азербайджана с Россией. Эта структура является не только объединением азербайджанцев, проживающих в России. Конгресс является платформой, объединяющей как российских, так и азербайджанских представителей интеллигенции. Правда, это решение является внутренним делом России. Однако, ликвидация регистрации структуры без серьезной причиной не может восприниматься как естественный процесс. По законам России, если недостатки в документах какой-либо организации противоречат интересам России, в этом случае деятельность этой структуры может быть приостановлена. Если не противоречат интересам страны, то документы организации должны быть приведены в соответствующий закону вид. Недостающие документы для функционирования ВАК не причиняют ущерб интересам России", - сказал депутат.



Таир Миркишили считает, что проживающие в России проазербайджанские силы и лица, служащие улучшению российско-азербайджанских отношений, руководствуясь многосторонними связями двух стран, предотвратят без известных причин ликвидацию этой структуры.



Отметим, что 15 мая на основании обращения Министерства Юстиции России Верховный Суд РФ отменил регистрацию ВАК .