Азербайджанский дом в Париже: Решение об аннулировании регистрации ВАК ошибочно и предвзято

23 мая 2017 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дом в Париже распространил обращение в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном во вторник.

«Ситуация вокруг ВАК очень беспокоит нас - всех азербайджанцев, проживающих за рубежом, и наш долг выразить свою позицию в связи с этим вопросом», - говорится в обращении.

В обращении подчеркивается, что решение Верховного суда РФ об аннулировании регистрации ВАК носит субъективный характер, и приведенные требования не могут быть основанием для ликвидации такой большой и значимой организации как ВАК. Многовековые отношения между Россией и Азербайджаном опираются на дружбу и добрососедство, и проживающая в России многомиллионная азербайджанская община активно участвует в политической, социальной, экономической и культурной жизни России, а также обладают избирательным правом и являются ответственными налогоплательщиками. ВАК, созданный в 2001 году при поддержке общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина, всегда играл роль моста между азербайджанской общиной и двумя странами и двумя народами.

По мнению представителей диаспоры, решение о закрытии такой организации может бросить тень на межгосударственные российско-азербайджанские связи. «Поэтому Азербайджанский дом в Париже считает ошибочным и предвзятым решение, принятое Верховным судом РФ, создавшим серьезную обеспокоенность среди азербайджанцев мира. Обращаясь к российскому правительству, Азербайджанский дом в Париже также призывает отменить необдуманное решение, ставящее под угрозу взаимоотношения между Россией и Азербайджаном, не делать их пленником провокаций армянского лобби», - говорится в сообщении Госкомитета.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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