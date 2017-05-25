В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"По случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики очень рад передать Вам сердечные поздравления, самые добрые пожелания прогресса и благополучия азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Примите самые искренние поздравления по случаю национального Дня страны.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан уверенно продвигается по пути созидания и укрепления благосостояния азербайджанского народа. Конструктивный независимый внешнеполитический курс республики активно способствует всестороннему укреплению авторитета Вашей страны на международной и региональной арене.

Свидетельством этого является и недавнее предоставление Азербайджанской Республике статуса партнера по диалогу ШОС, а также приглашения от имени руководства председательствующей в Организации Республики Казахстан принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 8-9 июня в г. Астане. В ходе него будут приняты исторические решения, направленные на дальнейшее расширение Организации, укрепления безопасности и стабильности в регионе, углубление многопрофильного сотрудничества на пространстве ШОС.

Позвольте пожелать Вам доброго здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам дружественного Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Передаю самые искренние поздравления Вам, государству и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству счастья, крепкого здоровья. Уверен, что сердечные узы, связывающие наши страны друг с другом, еще более укрепятся в предстоящие годы.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Палестины, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Государства и народа Палестины, от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство, посредством Вас уважаемое правительство Азербайджана и братский азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики. Выражаю Вам большую благодарность за братскую поддержку нашего народа, интерес к его проблеме, за то, что вы всегда находитесь рядом с нашим народом на пути строительства независимого Государства Палестина.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу и братской стране еще большего прогресса и благополучия, а также дальнейшего развития наших братских связей", - говорится в поздравлении.

Президент Перу Педро Пабло Кучински поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Для меня честь передать Вам от имени Правительства и народа Перу, от себя лично самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В связи с этим знаменательным событием передаю Вам наилучшие пожелания благополучия Азербайджанской Республике, а также хочу выразить Вашему превосходительству заинтересованность перуанской стороны в сотрудничестве в различных сферах для продолжения и укрепления двусторонних отношений между нашими государствами и в открытии посольства нашей страны в Баку.

Еще раз передаю сердечные поздравления и, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубочайшее уважение и высокое почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Ливана генерал Мишель Аун поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От имени народа Ливана и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вам счастья и успехов, а народу Азербайджана – благосостояния", - говорится в поздравлении.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Для меня честь выразить Вам от имени народа Мексики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – очередной годовщины Дня Республики.

Заверяю Вас в том, что Мексиканские Соединенные Штаты всегда останутся привержены укреплению дружбы, взаимного сотрудничества между нашими странами и народами.

Выражаю Вам глубокое уважение и передаю искренние приветствия", - говорится в поздравлении.

Президента Мальдив Абдулла Ямин Абдул Гаюм поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Правительства и народа Мальдивов, от себя лично рад передать Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего знаменательного национального праздника – Дня Республики.

Пользуясь случаем, хочу передать Вам пожелания здоровья, азербайджанскому народу - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Передаю сердечные поздравления Вашему превосходительству по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю Вам здоровья и счастья, а народу Азербайджана - прогресса и благополучия под Вашим руководством.

Пользуясь случаем, еще раз хочу отметить, что придаю большое значение прочным братским связям между нашими народами, а также тесному сотрудничеству наших стран.

С удовольствием ожидаю продолжения нашей с Вами работы во имя служения общим интересам Исламской уммы, а также наших народов, укрепления наших отношений, дальнейшего усиления связей", - говорится в поздравлении.

Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, желаю Вашей дружественной и братской стране устойчивого прогресса, высокого благосостояния под Вашим мудрым руководством.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам большое уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"В то время, когда Азербайджанская Республика отмечает свой национальный праздник - День Республики, передаю самые искренние поздравления от имени народа, правительства Алжира и от себя лично, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю постоянную готовность сотрудничать с Вами в деле укрепления дружбы и взаимодействия между нашими странами.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, Эмир Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид аль Мактум поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вашему дружественному и братскому народу устойчивого прогресса и высокого благосостояния под мудрым руководством Вашего превосходительства.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам большое уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

Великий Герцог Люксембурга Анри поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником страны – Днем Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана – благосостояния и счастливого будущего", - говорится в поздравлении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Мне доставляет удовольствие направить Вам и всему дружественному народу Вашей страны свои искренние поздравления по случаю годовщины национального праздника Азербайджанской Республики.

Наши страны исторически связывают прочные узы дружбы и плодотворного сотрудничества, помноженные на обоюдное стремление к развитию и укреплению многогранных отношений в соответствии с коренными интересами двух народов. Мы полны решимости и впредь приложить для этого все необходимые усилия.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и всяческих успехов, а дружественному азербайджанскому народу – прочной стабильности, благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении.

Президента Чехии Милош Земан поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Позвольте передать Вам и гражданам Вашей страны сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Рад динамичному развитию двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в ответственной работе, а гражданам Азербайджанской Республики – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Президента Азербайджана с Днем Республики.

"Прошу принять поздравления по случаю национального праздника – 99-й годовщины Дня Республики. От всей души желаю Вашей стране благополучия, успехов и процветания.

Верю, что открытый диалог между Азербайджаном и Литвой, широкомасштабное сотрудничество на двустороннем уровне и в рамках Европейского Союза откроют большие возможности для взаимовыгодной деятельности в предстоящие годы. Я абсолютно уверена в том, что реализуемые совместно проекты в области бизнеса, образования и обмена студентами, туризма и культуры и впредь будут укреплять отношения наших народов и расширять сотрудничество между двумя государствами.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз поздравляю Вас с национальным праздником. Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Прошу Вас передать азербайджанскому народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой радости в связи с вашим национальным праздником.

По случаю знаменательного праздника желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благосостояния и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам большое уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Пользуясь случаем, хочу с уверенностью отметить важность развития средств поощрения взаимного сотрудничества во всех областях и прочных связей между двумя странами.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана по случаю знаменательного дня – благосостояния и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокое уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Греции Прокопис Павлопулос поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики.

"От имени народа Греции и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Рад передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам пожелания крепкого здоровья, желаю народу Азербайджана счастливого будущего", - говорится в поздравлении.

Президента Польши Анджей Дуда поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам добрые пожелания и искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – 99-й годовщины провозглашения независимости.

Желаю Вам успехов в укреплении независимости Азербайджанской Республики и осуществлении социально-экономических реформ, служащих благополучной жизни всех граждан.

Уважаемый господин Президент, в июне текущего года ожидаю Вашего официального визита в Республику Польша. Уверен, что наша встреча придаст импульс политическому диалогу высокого уровня между Польшей и Азербайджаном, в частности, расширению сотрудничества в экономической и культурной сферах.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и прошу принять пожелания благосостояния азербайджанскому народу", - говорится в поздравлении.