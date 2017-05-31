ВС Азербайджана захватили устройство видеонаблюдения армянской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана специальным способом было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника на линии противостояния армянских и азербайджанских войск, говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.

Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются не чем иным, как мифом, и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.