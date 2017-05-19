БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Румыния обсудят расширение сотрудничества в области образования в рамках межуниверситетского форума, который пройдет в Баку 23 - 24 мая, сообщили в пятницу Trend в посольстве Румынии в Баку.

Во встрече примут участие представители университетов Румынии и Азербайджана. Стороны обменяются мнениям о современном уровне образования в странах, возможностях сотрудничества и расширения обмена студентами.

Встреча организуется при содействии министерств образования двух стран.​

(Автор: Анаханум Хидоятова)

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