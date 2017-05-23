В Баку снято ограничение на движение по выделенным для Исламиады спецполосам

БАКУ /Trend/ - С 5 мая по сегодняшний день, за въезд на спецполосы отведенные для движения транспорта в рамках IV Игр исламской солидарности, оштрафовано 1 319 водителей, сказал во вторник Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов,

Вагиф Асадов напомнил, что во время первых Европейских игр эта цифра была значительней. «Если учесть, что на IV Играх Исламской солидарности участвовало большее число стран, и мероприятие было куда масштабней, то этот показатель можно считать удовлетворительным», - отметил Асадов.

Вагиф Асадов также добавил, что сегодня с 12:00 снимаются все ограничения на движение по спецполосам.

За въезд на спецполосы IV Игр исламской солидарности предусматривался штраф в размере 40 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)