В Баку снято ограничение на движение по выделенным для Исламиады спецполосам

23 мая 2017 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 5 мая по сегодняшний день, за въезд на спецполосы отведенные для движения транспорта в рамках IV Игр исламской солидарности, оштрафовано 1 319 водителей, сказал во вторник Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов,

Вагиф Асадов напомнил, что во время первых Европейских игр эта цифра была значительней. «Если учесть, что на IV Играх Исламской солидарности участвовало большее число стран, и мероприятие было куда масштабней, то этот показатель можно считать удовлетворительным», - отметил Асадов.

Вагиф Асадов также добавил, что сегодня с 12:00 снимаются все ограничения на движение по спецполосам.

За въезд на спецполосы IV Игр исламской солидарности предусматривался штраф в размере 40 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Феерическое закрытие Исламиады! Азербайджан – символ солидарности исламского мира (ФОТО)
Общество 12:19
Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности
Общество 11:00
Азербайджан установил новые стандарты проведения Игр исламской солидарности - депутат
Общество 08:01
Азербайджан передал эстафету Игр исламской солидарности Турции
Общество 22 мая 22:44
Баку обеспечил прекрасные условия для спортсменов Исламиады - Файсал Абдулазиз аль-Нассар
Общество 22 мая 22:43
В Баку прошла церемония закрытия IV Игр исламской солидарности (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 22 мая 21:01
IV Игры исламской солидарности организованы на высоком уровне - зритель из Турции
Общество 22 мая 21:00
Игры исламской солидарности – особенное спортивное событие - фотограф из Дубая
Общество 22 мая 20:22
Гюльнара Халилова: Проведение в Баку IV Игр исламской солидарности показывает, что Азербайджан всегда среди первых
Общество 22 мая 20:06
Игры исламской солидарности в Баку - интересное зрелище – турист из Южной Кореи
Общество 22 мая 19:53
Уровень организации Игр исламской солидарности очень высокий – российский турист
Общество 22 мая 19:49
Проведение в Баку IV Игр исламской солидарности имеет большое значение для пропаганды спорта - волонтер
Общество 22 мая 19:38
До закрытия IV Игр исламской солидарности в Баку остаются считаные часы (ФОТО)
Общество 22 мая 19:31
Азербайджан выиграл медальный зачет IV Игр исламской солидарности
Общество 22 мая 16:46
Еще одно "серебро" в копилке азербайджанских ушуистов
Общество 22 мая 12:48
Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала "серебро" Исламиады
Общество 22 мая 12:44
Азербайджанский спортсмен завоевал "серебро" Исламиады
Общество 22 мая 12:40
Сегодня движение транспорта в Баку будет ограничено: два главных проспекта будут закрыты
Общество 22 мая 11:53