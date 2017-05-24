Завтра в Баку местами ожидаются кратковременные дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозовые дожди, местами сильные. Днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Порывистый, западный ветер.

Ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)