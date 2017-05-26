1 июня аттракционы на Бакинском бульваре будут бесплатными

26 мая 2017 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей в Приморском национальном парке пройдет акция по бесплатному пользованию услугами аттракционов, прогулочных поездов и морских прогулок.

Первого июня с 10:00 до 15:00 средствами для развлечения в ходе акции, проводимой при поддержке Фонда Гейдара Алиева Управлением Приморского бульвара, смогут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет.

В ходе акции бесплатными будут услуги трех прогулочных поездов, двух автодромов, двух карнавалов, детского павильона, аттракционов «Дом страха», «Пират», «Мир чудес», «Пуля», морских прогулок на катерах «Шафаг» и «Мирвари».

Для организации на высоком уровне этой акции Управление Приморского бульвара будет работать в усиленном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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