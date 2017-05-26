Румынский Медицинский и фармацевтический университет «Карол Давила» приглашает студентов из Азербайджана

26 мая 2017 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Румынское образование очень популярно в Европе, оно является доступным финансово, а также высококачественным, сказал Trend представитель румынского Медицинского и фармацевтического университета «Карол Давила» Питуру Сильев.

По его словам, университет «Карол Давила» является самым старым и самым большим университетом подобного рода в Румынии.

«Университет «Карол Давила» был основан в 1857 году под названием Национальной школы медицины и фармации. Сегодня университет по уровню образования один из наиболее качественных в Европе. Мы хотели бы видеть в своих рядах студентов из Азербайджана», - сказал Питуру Сильев.

24-25 мая в Баку прошел межуниверситетский форум Румыния - Азербайджан, в рамках которого в Азербайджан прибыли представители министерства образования Румынии, ректоры и проректоры ряда университетов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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