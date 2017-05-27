В Кюрдамире проходит III Кубок города по художественной гимнастике (ФОТО)

27 мая 2017 15:10 (UTC+04:00)

КЮРДАМИР /Trend/ - В Кюрдамире на арене городского Олимпийского спортивного комплекса проходят соревнования III Кубка Кюрдамира по художественной гимнастике под названием "Один шаг к мечте".

В соревнованиях принимают участие 106 гимнасток, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях, входящих в возрастные категории 2005-2006, 2007-2008, 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения.

Они представят Гейчай, Сумгайыт, спортивный клуб "Зирвя" города Хырдалан, Шаган, Зиря, Гянджу, клуб "Старт", Забрат, Кюрдамир, Республиканскую комплексную спортивную школу и Исмаиллы.

(Автор: Максим Цурков)

Новости по теме
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике - золотые медалистки Исламиады
Общество 13 мая 20:15
Рассчитываем как минимум на одну медаль на Играх исламской солидарности в Баку - турецкий тренер (ФОТО)
Общество 10 мая 11:38
Гимн Азербайджана прозвучал во французском Тье
Общество 28 марта 16:09
В Баку проходит I Кубок Зиря и межрегиональный кубок "Огонь Новруза" по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 11 марта 14:46
В Баку отличные зрители - американская гимнастка
Общество 23 июля 2016 16:03
Стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 23 июля 2016 12:34
Незабываемые впечатления болельщиков от соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
Общество 22 июля 2016 15:08
Азербайджанские гимнастки завершили квалификационные выступления на Кубке мира по двум упражнениям
Общество 22 июля 2016 14:40
Баку с каждым годом все лучше организует спортивные соревнования - тренер сборной Японии
Общество 21 июля 2016 17:44
Организаторские возможности Баку поражают воображение - техделегат FIG
Общество 21 июля 2016 16:12
Соревнования в Баку всегда проходят на высочайшем уровне - израильская гимнастка
Общество 20 июля 2016 17:04
Делегации различных стран проходят аккредитацию на Кубок мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 20 июля 2016 16:55
Национальная арена гимнастики в Баку считается одной из лучших в мире - израильский тренер
Общество 20 июля 2016 16:54
На финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку прилетели чемпионки мира (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 20 июля 2016 16:37
Хотелось бы, чтобы все страны развивали гимнастику, как Азербайджан - финский тренер
Общество 20 июля 2016 15:23
Азербайджанские гимнастки выложатся по максимуму на Кубке мира в Баку - главный тренер
Общество 18 июля 2016 15:56
Стартовал второй день соревнований XXIII чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 14 мая 2016 15:39
Завершился первый день соревнований XXIII Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13 мая 2016 19:53