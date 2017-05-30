БАКУ /Trend/ - Зрителей, купивших билеты на Гран При Азербайджана Формулы 1, ожидают специальные скидки.

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанном между Операционной компанией Бакинского городского кольца и Общественным объединением по поддержке развития туризма и национальной кухни в рамках проекта «Поддержка Гран При Азербайджана Формулы1 развитию туризма в стране».

В соответствии с меморандумом, около 50 компаний, расположенных вблизи Бакинского городского кольца, где пройдут гонки Формулы 1, будут предлагать до начала Гран При 20-процентные скидки зрителям, купившим билеты на соревнования.

Проводимая в рамках проекта кампания стартует 1 июня и продолжится до 15 июля 2017 года.

До сегодняшнего дня к проекту присоединились 46 компаний, среди которых рестораны национальной, европейской, азиатской и турецкой кухни, магазины, предлагающие национальные сувениры, предметы домашнего быта, ювелирные изделия, салоны красоты, SPA-центры, винные дома, клиники, отели и др.

Операционная компания предоставит присоединившимся к проекту компаниям специальные знаки о скидках, которые они могут разместить на входе в объект.

С 22 по 25 июня 2017 года в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)