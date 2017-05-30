Стала известна дата приезда пилотов Формулы 1 в Баку

30 мая 2017 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команды, которые будут участвовать в Гран При Азербайджана Формулы 1, начнут съезжаться в Баку с 19 июня, сказала во вторник руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций добавила, что 21 июня пилоты Формулы 1, представители зарубежных СМИ, автомобильных федераций и руководство Формулы 1 будут находиться в Баку.

Нигяр Арпадараи подчеркнула, что с 23 июня начнется основная практика пилотов, затем стартуют гонки, которые завершатся 25 июня.

С 22 по 25 июня 2017 года в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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