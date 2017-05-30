Центробанк Азербайджана ожидает профицит счета текущих операций в 2017 г.

30 мая 2017 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам первого квартала 2017 года составил 380 миллионов долларов, сказал во вторник журналистам председатель правления Центрального банка страны Эльман Рустамов.

"После двухлетнего дефицита по итогам первого квартала этого года по счету текущих операций платежного баланса мы наблюдаем профицит в объеме 380 миллионов долларов", - сказал Рустамов.

По его словам, Центробанк ожидает сохранение данной динамики в течение 2017 года.

"Учитывая нынешние цены на нефть и экспортно-импортные потоки товаров и услуг, мы ожидаем усиления тенденции формирования положительного сальдо на счете текущих операций платежного баланса", - добавил Рустамов.

Для сравнения, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первый квартал 2016 года составил 432,1 миллиона долларов.

В 2016 году дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 1,36 миллиарда долларов.

Согласно платежному балансу, профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил 4,4 миллиарда долларов. В 2015 году этот показатель составил 6,55 миллиарда долларов.

При этом профицит текущего счета по нефтегазовому сектору на 76,3 процента покрывает дефицит счета по ненефтяному сектору в 5,8 миллиарда долларов, который по сравнению с прошлым годом сократился на 15 процентов (1,01 миллиона долларов).

Дефицит финансового счета сократился за год на 69,4 процента, составив 2,8 миллиарда долларов (без учета долларизации этот показатель составил 2,3 миллиарда долларов).

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение 2016 года внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.

Общий объем внешнеторгового оборота в 2016 году составил 22,2 миллиарда долларов, а положительное сальдо внешнеторгового баланса находилось на уровне 4,2 миллиарда долларов.

За отчетный период Азербайджан провел торговые операции со 186 странами. При этом 14 процентов торгового оборота пришлись на страны СНГ, а 86 процентов - на другие государства.

Резервные активы Азербайджана по итогам 2016 года сократились на 539 миллионов долларов, тогда как в 2015 году снижение было на уровне 11,33 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)

Новости по теме
Инфляция в Азербайджане в 2017 году может быть снижена до однозначного показателя
Бизнес 13:39
Эльман Рустамов: В Азербайджане будет пересмотрена учетная ставка
Бизнес 13:27
План реструктуризации внешних долгов Межбанка Азербайджана не повлияет на стабильность курса маната - Центробанк
Бизнес 13:00
Разработан специальный пакет предложений по экономическим реформам в Азербайджане - Центробанк
Бизнес 10:42
Эльман Рустамов: Угрозы для стабильности курса азербайджанского маната нет
Бизнес 10:20
Азербайджан может не принять участие в заседании Клуба управляющих Центробанков
Бизнес 31 марта 18:06
Иностранные резиденты увеличили туристические расходы в Азербайджане
Бизнес 17 декабря 2016 17:18
Профицит текущего счета нефтегазового сектора Азербайджана составил $3 млрд
Бизнес 17 декабря 2016 14:47
Результаты борьбы с "черным" валютным рынком в Азербайджане будут видны в ближайшее время - Центробанк
Бизнес 12 декабря 2016 10:29
Центробанк Азербайджана ожидает в 2016 г сокращения экспорта
Бизнес 6 декабря 2016 16:54
Эльман Рустамов: Центробанк Азербайджана ужесточит денежную политику в 2017 г
Бизнес 6 декабря 2016 15:31
Эльман Рустамов: В 2016 г Центробанк Азербайджана извлек из оборота 6 млрд манатов
Бизнес 6 декабря 2016 13:39
Эльман Рустамов: Манат регулируется согласно принципам плавающего курса
Бизнес 30 ноября 2016 16:32
Глава Центробанка Азербайджана назвал причины образования дефицита в платежном балансе
Бизнес 30 ноября 2016 15:03
Эльман Рустамов: Курс азербайджанского маната адаптировался к цене на нефть
Бизнес 30 ноября 2016 13:46
Эльман Рустамов: Главная задача Центробанка Азербайджана - доведение инфляции до однозначного уровня
Бизнес 26 сентября 2016 18:55
Разрабатывается план стратегической стабильности Bank Standard - Центробанк Азербайджана
Бизнес 26 сентября 2016 17:44
Эльман Рустамов: Центробанк Азербайджана продолжит обеспечивать устойчивость курса маната
Бизнес 26 сентября 2016 17:37