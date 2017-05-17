SOCAR и Узбекнефтегаз связывают отношения прочного партнерства – Ровнаг Абдуллаев

ТАШКЕНТ /Trend/ - Азербайджанскую госкомпанию SOCAR и Национальную холдинговую компанию (НХК) "Узбекнефтегаз" связывают отношения прочного партнерства, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении на конференции «Ключевые перспективы развития для будущего роста нефтегазовой индустрии Узбекистана», состоявшейся в рамках «Нефть и газ Узбекистана – Global Oil& Gas Uzbekistan /OGU 2017», открывшейся в среду в Ташкенте.

Он напомнил, что SOCAR и Узбекнефтегаз сотрудничают в рамках СП, созданном на паритетных началах, по переработке нефтяного шлама и очистке нефтезагрязненных почв.

SOCAR оказывает также содействие узбекским партнерам во внедрении новейших разработок и технологий в области энергосбережения и альтернативных источников энергии.

В 2016 году в рамках прошлогодней выставки Uzbekistan Oil&Gas-2016 Узбекнефтегаз и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке и разработке нефтегазовых месторождений.

«Узбекнефтегаз – давний и надежный партнер SOCAR . Я рад приветствовать узбекских партнеров и гостей выставки, ставшей одним из важных событий в нефтегазовой отрасли», - сказал Абдуллаев.

Как сообщалось, ежегодная международная выставка и конференция «Нефть и газ Узбекистана – Global Oil& Gas Uzbekistan /OGU 2017» проходит с 17 по 19 мая в Ташкенте.

В этом году событие приурочено к 25-летию Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

В работе выставки принимают участие около 200 компаний из 30 стран мира.

OGU входит в серию важнейших специализированных выставок и конференций, в числе которых MIOGE (Россия), KIOGE (Казахстан), Caspian Oil & Gas (Азербайджан), TUROGE (Турция), OGT (Туркменистан).

(Автор: Демир Азизов)