Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на 0,6%

18 мая 2017 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 17 мая составила 49,43 доллара за баррель, что на 0,28 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цена нефти снижается в четверг в рамках коррекции после роста цен в среду на фоне данных минэнерго США о запасах "черного золота" в стране.

По состоянию на 12:08, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36 процента — до 52,02 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,37 процента — до 48,89 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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