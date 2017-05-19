Министр энергетики Азербайджана примет участие в заседании ОПЕК в Вене

19 мая 2017 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев с согласия Президента страны Ильхама Алиева посетит Австрию для участия в 172-м заседании Совета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

Заседание состоится в Вене 23-25 мая.

"Учитывая значимость непосредственного участия Азербайджана в мероприятиях по стабилизации цен на нефть и его ведущую роль в них, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, а также руководитель совместного мониторингового комитета ОПЕК, министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук обратились к Натигу Алиеву с предложением провести встречу", - сказано в сообщении.

Ожидается, что на заседании министров ОПЕК будет обнародован отчет, основанный на анализе влияния выполнения обязательств по сокращению добычи нефти на международный рынок, рыночных тенденциях и темпах экономического развития. На основе данного отчета будет продлено венское соглашение либо принято иное решение.

Как отмечается в информации, сам Натиг Алиев считает, что соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное 10 декабря 2016 года между странами-членами и не входящими в ОПЕК, является историческим.

"Впервые продемонстрированная единая позиция стран – производителей и экспортеров нефти вне зависимости от их доли и веса на мировом рынке обеспечила успешный итог соглашения в первой половине года. Процесс стабилизации нефтяного рынка и мировых цен на ресурс, выполнение обязательств участниками соглашения показали правильность принятого решения о снижении добычи. Есть потребность в том, чтобы итоги венского соглашения были устойчивыми. С этой целью важно активное участие в этом процессе всех стран-производителей и их деятельность во имя общего интереса. Азербайджан как сторона, подписавшая соглашение о снижении добычи, и далее готов предпринимать шаги для достижения устойчивых стабильных цен на нефть", - сказал Алиев, слова которого приводятся в сообщении.

В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года с возможностью его продления. Принятие решения по соглашению ожидается на 172-м заседании совета министров ОПЕК 25 мая в Вене.

Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки и даже смог понизить производство сверх квоты. В январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, а в апреле – 781,1 тысячи баррелей в сутки.

Мониторинговый комитет, созданный с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти, оценил Азербайджан в этом процессе как ведущую страну.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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