Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония награждения победителей общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов вузов, организованной совместно министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайдажана, Фондом Гейдара Алиева, министерством образования, Институтом информационных технологий НАНА и мобильным оператором Nar.

Согласно результатам 11-й олимпиады, первое место заняла команда "BEU Programmers" Бакинского инженерного университета. На втором месте обосновалась команда "CtrlZ" Бакинского государственного университета. Команды "ADA U1" университета ADA и "BHOS2" Высшей школы нефти заняли, соответственно, третье и четвертое места.

Победители были награждены почетными грамотами и дипломами министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также ценными призами от оператора Nar и компании BestComp Group.

Цель олимпиады – повышение уровня знаний студентов высших учебных заведений в сфере информатики и программирования, повышение интереса к этой области, а также привлечение студентов, ставших победителями общереспубликанской олимпиады, к участию в международных олимпиадах. Одними из основных направлений комплексной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar, охватывающей самые разные сферы, являются такие области, как воспитание молодых кадров и образование.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить на сайте nar.az.