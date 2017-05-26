Е-подпись Азербайджана будет признаваться в тюркоязычных странах

26 мая 2017 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о взаимном признании электронной подписи между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств, говорится в пятницу в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, этот вопрос был поднят в рамках второго заседания рабочей группы Совета, которая прошла в Стамбуле.

Участники заседания достигли договоренности о создании необходимых условий для признания е-подписи между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Также было обсуждено формирование совместных электронных услуг между странами-членами Совета, затронуты вопросы обмена опытом и проведения тренингов в сфере создания "Электронного правительства", применения принципа "единого окна" в предоставлении е-услуг, разработке мобильных приложений и т.д.

В рамках мероприятия прошли заседания подгрупп, где были рассмотрены перспективы сотрудничества стран в сферах спутниковой связи, кибербезопасности, развития широкополосных интернет-услуг и по проекту строительства оптической кабельной магистрали TASIM.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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