Иран готов направить наблюдателей за поддержанием перемирия в Сирии

29 мая 2017 16:35 (UTC+04:00)

Иран готов направить в Сирию наблюдателей за поддержанием перемирия, если будет достигнуто соответствующее соглашение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

"Если будут предоставлены требуемые условия, возникнет необходимость направить силы, которые смогут наблюдать за перемирием", - сказал официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми в ходе пресс-конференции в Тегеране. "Мы готовы предпринять эту меру, если будет достигнуто соответствующее соглашение", - добавил он. По его словам, Иран, Россия и Турция продолжают переговоры по поводу перемирия и зон деэскалации конфликта в Сирии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет активно содействовать скорейшей отправке военных наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, вопрос о том, какие именно страны направят туда своих военных, будет обсуждаться с правительством САР.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии - провинции Дераа и Кунейтра.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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