Фантазия мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Детская музыкальная школа №6 имени А. Бакиханова выступила с отчетным концертом, посвященном 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, известные деятели культуры и искусства, педагоги столичных музыкальных школ и школ искусств.

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Далее была представлена музыкальная программа. На вечере директор школы Алмаз Ахмедова на органе исполнила произведение Васифа Адыгезалова Muğam fantaziyası ("Фантазия мугама"). Также в исполнении заслуженного артиста Салима Аббасова, дипломанта международного конкурса Маиса Гадирова, дипломанта республиканского конкурса Даниила Тюрина и других, прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Музыкальный вечер завершился выступлением хорового коллектива и ансамбля нагаристов. Выступления юных музыкантов были встречены аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)