Власти Турции предупредили о возможном теракте в столице

26 мая 2017 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Администрация губернаторства турецкой провинции Анкара предупредила о возможном теракте в столице, говорится в пятницу в сообщении администрации.

Отмечается, что целью террористов могут быть массовые акции граждан.

В связи с этим администрация запретила проведение каких-либо акций в городе.

15 марта 2015 года перед железнодорожным вокзалом Анкары произошел теракт, нацеленный на собравшихся для протестного митинга, в результате чего погибли более 100 человек. Ответственность за теракт с участием двух смертников взяла на себе террористическое организация "Исламское государство".

Также 17 февраля и 13 марта 2016 года в столице произошел теракт, организованный террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), в результате чего погибло множество людей.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade

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