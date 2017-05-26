Четырех жителей Лондона обвинили в подготовке терактов

26 мая 2017 04:40 (UTC+04:00)

Британские власти обвинили четырех жителей Лондона в подготовке терактов и в содействии террористической деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Обвиняемые были арестованы на прошлой неделе, еще до теракта в Манчестере, жертвами которого стали более 20 человек.

По данным обвинения, 24-летний Умар Ахмед Хак планировал совершить террористические нападения, а остальные фигуранты расследования оказывали ему содействие.

Вечером 22 мая теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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