В столице Албании в результате отравления на митинге оппозиции пострадали более 70 человек

28 мая 2017 22:06 (UTC+04:00)

В столице Албании Тиране пострадали 76 человек, предположительно, в результате отравления в ходе митинга оппозиционной Демократической партии (ДП), посвященного началу предвыборной кампании, передает ТАСС со ссылкой на македонский телеканал Alsat-M.

По информации телеканала, среди пострадавших, которые были доставлены в больницу, фигурирует лидер ДП Люльзим Баша. По данным полиции, у участников митинга отмечаются одинаковые симптомы - жжение в глазах и покраснение кожи верхней части тела.

По словам пострадавших и очевидцев, на митинге во время выступления председателя ДП они увидели в воздухе белую пыль.

"После оказания соответствующей медицинской помощи большинство пострадавших людей было отпущено домой, - приводит телеканал информацию полиции Тираны. - В настоящее время в больнице остается только трое пациентов в более тяжелом состоянии".

Как отметили в правоохранительных органах, в прокуратуре столицы Албании в связи с данным инцидентом сформирована специальная группа экспертов, которая займется расследованием и установлением всех обстоятельств произошедшего. Предварительные версии инцидента пока не выдвигаются.

25 июня в Албании пройдут парламентские выборы.

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