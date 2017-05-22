В Бразилии из тюрьмы сбежали 30 заключенных

22 мая 2017 19:12 (UTC+04:00)

Не менее 30 заключенных совершили в ночь на понедельник побег из исправительного комплекса города Сан-Луис в бразильском штате Мараньян, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства штата по делам пенитенциарной администрации.

По сообщению портала Folha de Sao Paulo, сообщники бандитов взорвали часть стены здания тюрьмы с наружной стороны, через пролом и был совершен побег.

Охрана открыла стрельбу, в итоге двое беглецов были застрелены. Еще шестерых поймали позднее, в бегах пока остаются 24 заключенных, идет их розыск.

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