Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе

28 мая 2017 10:12 (UTC+04:00)

Частный самолет Lockheed Jetstar, которым владел Элвис Пресли, продали на аукционе за $430 тысяч, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Покупатель отказася назвать себя и свои планы насчет самолета.

Салон самолета оформлен деревом с позолотой, красными бархатными креслами и рыжими коврами. По словам организаторов, интерьером занимался сам Элвис Пресли. При этом у самолета нет двигателей и требуется восстановить кабину пилотов.

Последние 35 лет лайнер 1962 года выпуска простаивал на аэродроме Росуэлла в штате Нью-Мексико.

Торги вместе с памятными мероприятиями проходили в Агура-Хиллз, штат Калифорния. Их организатором выступил аукционный дом GWS Auctions

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