В Венесуэле в ходе протестов погибли еще два человека

29 мая 2017 06:44 (UTC+04:00)

Еще два человека - бывший гвардеец и гражданский - стали жертвами протестов в Венесуэле, передает РИА Новости.

По данным прокуратуры южноамериканской страны, лейтенант в отставке национальной боливарианской гвардии Данни Суберо был атакован группой людей, которые избили его и сожгли его мотоцикл в городе Палавесино штата Лара. Это произошло во время похорон еще одной жертвы протестов, отмечает портал Todo Noticias. Погибшего заподозрили в слежке за участниками акций протестов.

Кроме того, погиб 20-летний молодой человек Сесар Перейра, который был ранен в субботу в городе Лечерия штата Ансоатеги и скончался через сутки, несмотря на сделанную ему операцию.

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