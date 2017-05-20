Турция готовится к новым операциям в Сирии и Ираке

20 мая 2017 16:08 (UTC+04:00)

Генштаб ВС Турции разработал план вероятных антитеррористических операций в регионе, передает в субботу агентство Анадолу.

Военные источники в Анкаре сообщили агентству, что планы предполагают решительный отпор любым атакам боевиков ответвлений террористической организации PПK (YPG и PYD) в Сирии и Ираке.

Источники процитировали слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом. «Если YPG или PYD попытаются атаковать Турцию, то Анкара без оглядки на третьи страны, воспользуется правом на самооборону», - предупредил Эрдоган 16 мая в Вашингтоне.

На военных базах, которые предполагается задействовать в рамках плана Генштаба Турции, завершена подготовка к операциям в сопредельных государствах. Склады с оружием и боеприпасами пополнены, в приграничные районы стянута дополнительная военная техника.

В то же время, в приграничных с Ираком и Сирией районах Турции создана инфраструктура логистической поддержки. Ряд военных частей передислоцированы к границе.

Служба разведки Турции организовала круглосуточное наблюдение в приграничной полосе - напротив территорий, контролируемых террористами PYD и YPG на севере Ирака и в Сирии. Наблюдение ведется из провинций Хатай (граничит с сирийским Африном), Шанлыурфа (напротив сирийского Талль-Абьяд), Мардин (граничит с сирийским Камышлы), а также по всей границе с Ираком.

Эксперт в сфере безопасности Абдулла Агар, комментируя итоги визита президента Турции в США, отметил, что Анкара дала четко понять, что любые угрозы в отношении национальной безопасности страны столкнутся с молниеносным и сокрушительным отпором.

Эксперт отметил, что наглядным примером готовности Турции к решительным шагам, стали авиаудары по базам террористов в Синджаре (север Ирака) и у горы Карачок (северо-восток Сирии). «Турция будет наносить удары с земли и воздуха по тем районам, которые считает потенциальной угрозой. Стягивание войск к границе, безусловно, возымеет результат», - уверен Эгар.

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