В Лос-Анджелесе пассажирский самолет столкнулся с грузовиком

21 мая 2017 03:10 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находилось 146 пассажиров и членов экипажа, после приземления в международном аэропорту Лос-Анджелеса столкнулся с грузовиком, в результате инцидента пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пожарной службы города.

Согласно опубликованному документу, столкновение произошло на полосе руления. В большой служебной машине находилось восемь человек, все они получили травмы, не представляющие угрозы жизни. Никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.

По данным пожарной службы, в результате столкновения грузовик перевернулся. Самолет получил повреждение правого крыла, разлива топлива не произошло.

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