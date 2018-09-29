В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Второй день Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), останется в памяти грандиозной концертной программой, которая была представлена в Центре Гейдара Алиева. Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

В ходе официального открытия мероприятия гостям было представлено выступление нового Ансамбля старинных музыкальных инструментов "Отзвук веков" ("Əsrlərinsədası") при Азербайджанской национальной консерватории. Ансамбль "Отзвук веков" создан из талантливых студентов народным артистом Азербайджана, профессором Фахраддином Дадашовым. По его словам, в ансамбле живет дух наших предков, их любовь к поэзии, музыке, философии, стремление к духовности и совершенству. Дирижер ансамбля –выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, дирижер Азербайджанского государственного музыкального театра и камерного оркестра Национальной консерватории Орхан Гашимов. А самое интересное, азербайджанские старинные музыкальные инструменты, на которых играют в ансамбле, не только восстановлены, но и усовершенствованы руководителем научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов консерватории Мамедали Мамедовым. В исполнении ансамбля прозвучали четыре произведения Алии Мамедовой "Пассакалия", Руфата Халилова "Гейдар - наме", Аяза Ганбарли "Узоры" и Фарида Фатуллаева "Джанги", созданных по мотивам музыканта и теоретика музыки XIII-XIV веков Абдулгадира Марагайи, которые впервые переложены композиторами на ноты. И этот факт является уникальным в истории национальной музыки.

Далее состоялись выступления музыкантов и исполнителей, которые сопровождались поэзией Насими и исполнителя на таре заслуженного артиста Шахрияра Иманова.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста Фахраддина Керимова и Государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой, которые представили отрывки из произведений азербайджанских классиков Фикрета Амирова "Сказание о Насими " и Исмаила Гаджибекова "Мемориал".

Всемирно известный исполнитель исламских религиозных песен, композитор и инструменталист с азербайджанскими корнями Сами Юсуф (родился в Иране, живет в Великобритании) специально прилетел из Лондона, чтобы принять участие в фестивале. На вечере он представил несколько своих известных композиций "Al-Muallim", "Hasbi Rabbi" и другие, а также азербайджанскую народную песню "Сары гялин" на английском и нашем языке. Более того, Сами Юсуф впервые представил инструментальную композицию "Насими".

"Я счастлив вновь приехать в Азербайджан, где чувствую себя как дома. Я горд тем, что у меня такие же азербайджанские корни, как и Насими, творчество которого принадлежит всему миру, несет доброту и человечность, олицетворяет поиски истины в духовном плане", - сказал певец во время концерта.

И завершился этот потрясающий вечер духовной музыки композицией "Молитва", написанной на слова Насими заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой, которая выступила в сопровождении ансамбля "Хиджаз". Интересно, что во время выступления к исполнению присоединилась народная артистка, исполнительница мугама Назакет Теймурова, заслуженный артист, исполнитель народных песен Новруз Новрузлу, российская певица Сати Казанова, а также юный талант, инвалид по зрению Самед Новрузов.

Выступления артистов на протяжении всего вечера сопровождались овациями зрителей.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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