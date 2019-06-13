В Азербайджане внесено изменение в закон о дорожном движении

13 июня 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесено новое изменение в закон "О дорожном движении", сообщает в четверг Trend.

Изменение, обсуждавшееся на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, связано с правилами ограничения и запрещения дорожного движения.

Согласно пункту, добавленному в статью 12 закона, дорожное движение может быть ограничено или запрещено в случае, если оно будет создавать угрозу для памятников культурного и исторического значения.

Изменение было вынесено на голосование и принято.

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