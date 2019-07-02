В Нахчыванском гарнизоне состоялось церемония выпуска (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Нахчыванском гарнизоне состоялось церемония выпуска, проведенного в связи с завершением курсов, где также участвовали женщины-военнослужащие, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

После исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики выступающие пожелали успехов в службе прапорщикам, военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, а так же завершившим курсы женщинам-военнослужащим.

Генерал-майор Теймур Эйюбов, поздравил личный состав от имени начальника Нахчыванского гарнизона, генерал-лейтенанта Керема Мустафаева, и отметил, что в гарнизоне организованы различные учебные курсы с целью подготовки высококвалифицированных и профессиональных военнослужащих.

По словам генерал-майора, выпускники, успешно завершившие эти курсы, в свою очередь, достойно и ответственно служат в рядах армии: «Мы верим, что наши выпускники, будут готовы выполнять самые сложные задачи на поле боя, улучшая свои знания и навыки».

По завершении торжественной церемонии, выпускникам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места были вручены сертификаты об окончании курсов и подарки. Затем сертификаты были выданы всем остальным выпускникам, а военнослужащие, отличившиеся образцовым несением службы, также были премированы.