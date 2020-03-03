Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Газахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Газахский район.

Глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Газах и возложил к нему цветы.



Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в последнее время в районе.