Участники войны будут обеспечены высокотехнологичным протезом

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство труда и социальной защиты населения начало предоставлять высокотехнологичные электронные протезы участникам боев за территориальную целостность нашей страны, потерявшим конечности. Каждый из них будет обеспечен современным протезом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью СМИ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что за последние два года по всей стране были полностью отремонтированы, реконструированы, оснащены современным оборудованием и сданы в эксплуатацию 11 центров реабилитации и социального обслуживания.

По словам министра, было запланировано в 2021 году откроется еще четырех таких центра: " При участии Президента Ильхама Алиева 25 февраля состоялось открытие одного из них – Шаганского реабилитационного пансионата, крупнейшего учреждения такого профиля в стране. В целом, созданный потенциал позволяет ежегодно оказывать реабилитационные услуги более 30 тысячам лицам с инвалидностью".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)